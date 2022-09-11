MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? MasterChef'te neler yaşandı? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

MasterChef'te hangi yarışmacı elendi? MasterChef'te neler yaşandı? 11 Eylül MasterChef'te yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'e bir yarışmacı daha veda etti. Yarışmacılar birbirleri ile zorlu mücadeleye girerek yarışmaya devam etmek için çalıştı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te bu hafta kim elendi? 11 Eylül Pazar MasterChef'e kim veda etti.?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 00:33