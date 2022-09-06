Kayıp Kız (Gone Girl) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kayıp Kız ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerini Ben Affleck ve Rosamund Pike'nin paylaştığı David Fincher yönetmenliğindeki Kayıp Kız (Gone Girl) filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında da gösterime giren film hakkında merak edilen Kayıp Kız (Gone Girl) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Kayıp Kız ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

Gillian Flynn aynı adlı romanından uyarlanan ve David Fincher'in yönettiği Kayıp Kız filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Filmin konusunu, oyuncularını ve çekim tarihlerini merak eden filmseverler için detayları haberimizde derledik. İşte Kayıp Kız hakkında tüm merak edilenler...

KAYIP KIZ (GONE GIRL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kayıp Kız, karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesini anlatıyor. Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur.

KAYIP KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck - Nicholas "Nick" Dunne, bir öğretmen

Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne, Nick'in kayıp karısı

Neil Patrick Harris - Desi Collings, Amy'nin eski zengin sevgilisi

Tyler Perry - Tanner Bolt, Nick'in avukatı

Carrie Coon - Margot "Go" Dunne, Nick'in ikiz kız kardeşi

Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney, Amy'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili baş dedektif

Patrick Fugit - Polis Memuru James Gilpin, Boney'in ortağı

Missi Pyle - Ellen Abbott, Nancy Grace'e dayanan bir TV sunucusu

Emily Ratajkowski - Andrea "Andie" Fitzgerald, Nick'in metresi ve öğrencisi

Casey Wilson - Noëlle Hawthorne, Nick ve Amy'nin komşusu

Lola Kirke - Greta, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı genç bir kadın

Boyd Holbrook - Jeffrey "Jeff", Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı çapkın bir adam

Lisa Banes - Mary Elizabeth "Marybeth" Elliott, Amy'nin annesi

Sela Ward - Sharon Schieber, TV sunucusu

Scoot McNairy - Thomas "Tommy" O'Hara, Amy'nin eski bir erkek arkadaşı

Scott Takeda - TV Yapımcısı

David Clennon - Randall "Randy" Elliott, Amy'nin babası

Kathleen Rose Perkins - Shawna Kelly

KAYIP KIZ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

26 Eylül 2014'te New York Film Festivali'nde tanıtılan film ABD'de 3 Ekim 2014'te vizyona girdi.