Yönetmenliğini Joe Wright'ın üstlendiği Karanlık Saat filmi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bilimkurgu, aksiyon ve korku türlerini birlikte işleyen film hakkında 'Karanlık Saat konusu nedir? Karanlık Saat (The Darkest Hour) oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?' sorularının cevabı araştırılıyor.

Jon Spaihts'in yazdığı ve Chris Gorak'ın yönettiği Karanlık Saat (The Darkest Hour) filmi, sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Uzaylıların dünyayı ele geçirmesi konusunu işleyen film hakkında, arama motorlarında bakılan Karanlık Saat (The Darkest Hour) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Karanlık Saat filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

KARANLIK SAAT (THE DARKEST HOUR) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.

KARANLIK SAAT (THE DARKEST HOUR) OYUNCULARI KİM?

Emile Hirsch

Rachael Taylor

Olivia Thirlby

Joel Kinnaman

Max Minghella

KARANLIK SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

6 Ocak 2012'de vizyona giren filmin çekimleri 2012'de tamamlandı.