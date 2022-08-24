Arabulucu (The Negotiator) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Arabulucu filmi ne zaman çekildi?

Samuel L. Jackson, Kevin Spacey ve David Morse'nin başrollerini paylaştığı The Negotiator'ın yönetmenliğini ise The Italian Job ve Law Abiding Citizen gibi filmlerle de tanınan F. Gary Gray üstlendi. Film televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından filmseverler tarafından aratılan soruların cevaplarına ve filmin oyuncu kadrosu ve konusuna haberimizde yer verdik.
ARABULUCU (THE NEGOTIATOR) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman üzerinden ele alınan konuları işleyen, James DeMonaco, Kevin Fox'un kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu Arabulucu filmi, sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar listesinde yer alan Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...
ARABULUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Teğmen Danny Roman rolünde Samuel L. Jackson
- Kevin Spacey Teğmen Chris Sabian olarak
- David Morse Komutan Adam Beck olarak
- Ron Rifkin Komutan Grant Frost olarak
- John Spencer Şef Al Travis olarak
- JT Walsh Müfettiş Terence Niebaum olarak
- Siobhan Fallon Maggie olarak
- Paul Giamatti Rudy Timmons olarak
- Regina Taylor Karen Roman olarak
- Markus olarak Bruce Beatty
- Palermo olarak Michael Cudlitz
- Carlos Gomez Kartal olarak
- Tim Kelleher Argento olarak
- Scott olarak Dean Norris
- Nestor Serrano Hellman olarak
- Tonray olarak Doug Spinuzza
- Allen olarak Leonard Thomas
- Stephen Lee Farley olarak
- Robert David Hall , Cale Wangro olarak
ARABULUCU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
1998 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmi olan Arabulucu, 29 Temmuz 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 88 milyon dolar hasılat elde etti.