Yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu ve başrolleride Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse'nin yer aldığı efsane gerilim ve aksiyon filmi Arabulucu, televizyon ekranlarında sık sık görülmesinin ardından merak ediliyor. Sinemaseverlerin araştırdığı Arabulucu (The Negotiator) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Arabulucu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Samuel L. Jackson, Kevin Spacey ve David Morse'nin başrollerini paylaştığı The Negotiator'ın yönetmenliğini ise The Italian Job ve Law Abiding Citizen gibi filmlerle de tanınan F. Gary Gray üstlendi. Film televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından filmseverler tarafından aratılan soruların cevaplarına ve filmin oyuncu kadrosu ve konusuna haberimizde yer verdik.

ARABULUCU (THE NEGOTIATOR) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman üzerinden ele alınan konuları işleyen, James DeMonaco, Kevin Fox'un kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğuna F. Gary Gray'in oturduğu Arabulucu filmi, sinemaseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar listesinde yer alan Arabulucu filminin konusu nedir? Arabulucu (The Negotiator) filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevaplarını biz de haberimizde derledik. İşte tüm detaylar...

ARABULUCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Teğmen Danny Roman rolünde Samuel L. Jackson

Kevin Spacey Teğmen Chris Sabian olarak

David Morse Komutan Adam Beck olarak

Ron Rifkin Komutan Grant Frost olarak

John Spencer Şef Al Travis olarak

JT Walsh Müfettiş Terence Niebaum olarak

Siobhan Fallon Maggie olarak

Paul Giamatti Rudy Timmons olarak

Regina Taylor Karen Roman olarak

Markus olarak Bruce Beatty

Palermo olarak Michael Cudlitz

Carlos Gomez Kartal olarak

Tim Kelleher Argento olarak

Scott olarak Dean Norris

Nestor Serrano Hellman olarak

Tonray olarak Doug Spinuzza

Allen olarak Leonard Thomas

Stephen Lee Farley olarak

Robert David Hall , Cale Wangro olarak

ARABULUCU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1998 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmi olan Arabulucu, 29 Temmuz 1998'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 88 milyon dolar hasılat elde etti.