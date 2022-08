Aksiyon ve komediyi birleştiren, Will Smith, John Sallet ve Tea Leoni'nin başrollerini paylaştığı Çılgın İkili filmi, sinemaseverler tarafından merak konusu haline geldi. Peki Çılgın İkili (Bad Boys) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çılgın İkili filmi ne zaman çekildi? İşte Çılgın İkili hakkında merak edilen tüm soruların cevapları...

Sinema tarihinde aksiyonla komediyi birleştiren nadir filmlerden biri olan Çılgın İkili, filseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Michael Bay tarafından yönetilen ve başrollerinde Will Smith, John Sallet ve Tea Leoni'nin başrollerini üstlendiği film hakkında merak edilen Çılgın İkili (Bad Boys) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Çılgın İkili filmi ne zaman çekildi? sorularının cevapları ve tüm detaylar...

ÇILGIN İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Miami'de iki ortak narkotik detektifi Marcus Burnett (Martin Lawrence) ve Mike Lowrey (Will Smith) yepyeni bir işe başlarlar.Marcus ailesine çok bağlı,emekliliğin bir an önce gelmesini isteyen ve tehlikeyi pek sevmeyen bir detektifdir. Mike ise oldukça çapkın,tehlike seven ve ayrıca ailesindende ona miras kalan bir polistir. Fakat bir gece çok ustaca bir planla 100 milyon dolarlık eroin polislerden çalınır.

Olayın başındaysa Fouchet (Tcheky Karyo) vardır fakat bunu polisler pek bilmemektedirler. Burnett ve Lowrey işe bakmaya çalışırlar.Mike eski arkadaşı Maxiden yardım ister.Maxi biraz Mikeden hoşlandığı için yanında pek para kazanamayan oda arkadaşı Julie Mott (Téa Leoni)'uda alarak biraz bilgi toplamaya çalışır fakat sonuç Maxinin ölümüyle sonuçlanır.

Olanların hepsini gören Julie kaçmaya başlar.Maxinin ölümüyle yıkılan Mike ise tüm gece ortadan kaybolur. Julie polisleri arar fakat sadece Mike ile konuşacağını belirtir. Ve ardından mecburen Marcus kendisini Mike diye tanıtır ve bu daha sonra başlayacak olaylar zincirinin sadece başlangıcıdır.

ÇILGIN İKİLİ OYUNCULARI KİM?

Martin Lawrence Detektif Marcus Burnett

Detektif Marcus Burnett Will Smith Detektif Mike Lowrey

Detektif Mike Lowrey Téa Leoni Julie Mott

Julie Mott Tcheky Karyo Fouchet

Fouchet Joe Pantoliano Howard

Howard Theresa Randle Theresa Burnett

Theresa Burnett Saverio Guerra Kapıcı Chet

ÇILGIN İKİLİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1995 yılında yapılan ve o dönem çok tutulan Çılgın İkili filmi, aksiyon ile komediyi birleştirerek absürt komediyi işleyen nadir eserlerden olumştur.