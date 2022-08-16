16 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos MasterChef'te önlüğü kazanan isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Son olarak 16 Ağustos'ta yayınlanan bölümde ana kadroya giren yarışmacı merak edildi. İşte MasterChef Türkiye'de 16 Ağustos tarihinde önlüğü kazanan isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isim ana kadroya girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran isim Dilan oldu ve önlüğü kazanan yarışmacı oldu.