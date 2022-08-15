Yönetmenliğini Chris Nahon'un üstlendiği Kanlı Dövüş filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı ve 2014 yılında sinemaseverler ile buluşan Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmine dair merak edilenler...

Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filminin oyuncuları ve konusu araştırılmaya başladı, sinemaseverleri ekran başına toplayan Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmine dair detaylar gündemde yerini aldı. İşte Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmi hakkında bilinmesi gerekenler....

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güzel ama sorunlu bir genç kadın olan Jane'in dövüş teknikleri Japon karate şampiyonu Oshima'nın dikkatini çeker. Oshima, "The Kumite" adındaki, kadın dövüşçülerin yer aldığı yeraltı turnuvasında Jane'in antrenörü olmak ister.

Aylar süren yoğun bir antrenman programından sonra Jane, dünyanın en ölümcül kadın dövüşçüleriyle karşılaşmak için artık hazırdır. Turnuva'da ayrıca Oshima'nın Çinli çırağının dövüşçüsü Ling de yer almaktadır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?