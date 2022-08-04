MasterChef Türkiye 4 Ağustos Perşembe günü ne yaşandı? MasterChef'te ana kadroya kim seçildi? Büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 4 Ağustos Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 4 Ağustos Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen Masterchef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

16 kişilik ana kadrodyu belirleme aşamasında iki finalist geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Her gün bir adayın çıkarıldığı Masterchef'te 4 Ağustos'un jüri tarafından belirlenen ilk yemeği Fried Rice oldu.

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna katılan isim ise Çağatay oldu.