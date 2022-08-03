Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Yüksek Güç (Higher Power) filminin konusu ve oyuncuları birçok sinemasever tarafından araştırılmaya başladı. İşte 11 Mayıs 2018'de beyazperdede ilk kez izleyicilerle buluşan Yüksek Güç filmine dair detaylar...
YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Evren ne istediğine karar verdiğinde direnmek anlamsızdır...
Ailesinin hayatı tehlikedeyken, Joseph Steadman kendini, dünyayı kurtarabilecek veya yok edebilecek bir savaşta manyak bir bilim adamının isteksiz denek olarak bulur.
Peki, Joseph ailesini ve dünyayı kurtarabilecek midir?
YÜKSEK GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Ron Eldard - Joe Steadman
- Jordan Hinson - Zoe Steadman
- Austin Stowell - Michael
- Colm Feore - Kontrol
- Jade Tailor - Heather Steadman
- Winston James Francis - Tele
- Marielle Jaffe
- Tom Wright
- Mei Melançon
- Laura Margolis
- Richard Portnow
- Omar Doom
- Linc Hand
- Exie Andrade
- Tony Nevada
- Benjamin John Parrillo
- Michelle Laine
- Richard Dorton
- David Preston
- Fitz Houston
- Adam Budron