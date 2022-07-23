MasterChef Türkiye 23 Temmuz Cumartesi günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti

MasterChef Türkiye 23 Temmuz Cumartesi günü ne yaşandı? MasterChef'te büyük heyecan devam etti

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 23 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2022- 00:16