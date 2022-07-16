MasterChef Türkiye 16 Temmuz Cumartesi günü ne yaşandı? İşte TV8 MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 16 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi. İşte TV8 MasterChef'te yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 00:30