Survivor son yarı finalist belli oldu mu? Survivor'da finale kimler kalacak? Survivor 2022 canlı yayın

Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yarı finali garantileyen ilk iki isim oldu. Nisa ve Ayşe arasından son yarı finalist 149. bölümde belli olacak. Peki, Survivor son yarı finalist belli oldu mu? Survivor'da finale kimler kalacak?

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı finalistler belli oluyor. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarışacak. Son yarı finalist SMS ile belli olacak. Survivor 149. bölümü canlı yayınlanacak.

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynandı. Yarı finali garantileyen 2 isim Adem ve Batuhan oldu. 29 Haziran Çarşamba günü ise son yarı finalist belli olacak. Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıkacak.

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR