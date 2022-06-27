atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Sevmek Zamanı dizisi, 2. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin 27 Haizran Pazartesi günü ekranlara gelen 2. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Sevmek Zamanı 2. bölüm bilgileri...

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SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır. Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır. Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur. Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz. Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Hikaye: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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