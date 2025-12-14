Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok, Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı, bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı yaratacak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En çok endişe ettiğim taraf kornerler. Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz. Ancak, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Avantajlı taraflarımız daha fazla. Moralliyiz. Evimizdeyiz. Neticesinde büyük maç, büyük maçın oynama şekli olması lazım. Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım."

"Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı."

"Muçi özelinde, Serdar'a da söyledim, bu tip maçlarda kötü oynamak normal. Bizim duyguyu yansıtmamız lazım. İnsanların beklentisi bu. Çok iyi yere getirdik. Hak edilmiş bir ihtimal var. Hak edilmiş ihtimalin duyguyla beraber olması gerekiyor. Neticesinde oyun bu, karşımızda da Beşiktaş var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de oynadık ama bu maç daha zor."