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Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı izle! Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı

İlk bölümü ile büyük heyecan yaratan Sevmek Zamanı, 2. Bölümü ile Pazartesi akşamı atv ekranına geliyor. İlhan Şen ve Deniz Işın'ı buluşturan dizinin yeni bölüm fragmanı da heyecanı artırdı.

21 Haziran 2022 | 11:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanında "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok." sözleri büyük beğeni topladı.

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişti. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikildi. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdi. Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacak.

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