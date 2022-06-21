Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı izle! Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı

Sevmek Zamanı 2. Bölüm Fragmanında "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok." sözleri büyük beğeni topladı.

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişti. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikildi. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdi. Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacak.