TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. Nagihan Karadere'nin vedası ile birlikte Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya adada dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki, Survivor 2022 1. eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVIVOR 2022 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.
SURVIVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.
SURVIVOR 2022 YARIŞMACILAR
Adem Kılıçcı
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya