SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Haziran Survivor adaya kim veda etti? Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu...

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Haziran Survivor adaya kim veda etti? Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu...

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 25 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 00:30