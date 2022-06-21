ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick'in detayları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
TOP GUN: MAVERICK'İN KONUSU NE?
Amerika Birleşik Devletleri donanmasına 30 yılını veren Pate Moverick, hava kuvvetlerine yeniden katılır ve özel bir görev için Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi eğitmek zorundadır. Bu durum en büyük korkularıyla yüzleşmesini sağlar.
TOP GUN: MAVERICK'İN OYUNCULARI KİMLER?
- Tom Cruise: Pete Mitchell
- Miles Teller: Bradley Bradshaw
- Val Kilmer: Tom Kazansky
- Jennifer Connelly: Penny Benjamin
- Glen Powell: Hangman
- Monica Barbaro: Phoenix
- Jon Hamm: Vice
- Ed Harris: Rear admiral
- Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky
- Lewis Pullman: Bob
- Lyliana Wray: Amelia Benjamin
- Danny Ramirez: Fanboy
- Manny Jacinto: Fritz
- Jay Ellis: Payback
- India Everett: Charles Parnell
- Bashir Salahuddin
- Greg Tarzan Davis
- Jake Picking: lieutenant Brigham
- Rachel Winfree: Waitress
- Kara Wang: Lt. Callie 'Halo' Bassett
- Bob Stephenson: Edward Clayton
- Roberta Sparta
- Mark Anthony Cox: Admiral
- Peter Mark Kendall: Meek Engineer
- Chelsea Harris: Angela Burke
- Adam Pepper
- Raymond Lee: Logan
- Landon Gordon: Kid in Truck Stop
- Randy Davison: Naval Aviator
Yönetmeni: Joseph Kosinski
Senarist: Peter Craig; Justin Marks; Ashley Miller; Zack Stentz
Film müziğinin bestecisi: Lady Gaga, Hans Zimmer, Harold Faltermeyer, Lorne Balfe