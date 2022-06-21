Top Gun: Maverick filminin oyuncuları kimler? Top Gun: Maverick filmi konusu ne? Yönetmeni kim?

Top Gun: Maverick filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Top Gun: Moverick filminin konusu, oyuncuları ve yönetmeni merak ediliyor. Peki, Top Gun: Maverick filminin oyuncuları kimler? Top Gun: Maverick filmi konusu ne? Yönetmeni kim?

ABD'li yapımcı Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği 1986 yapımı Top Gun'ın devam hikayesi olan Top Gun: Maverick'in detayları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

TOP GUN: MAVERICK'İN KONUSU NE?

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına 30 yılını veren Pate Moverick, hava kuvvetlerine yeniden katılır ve özel bir görev için Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi eğitmek zorundadır. Bu durum en büyük korkularıyla yüzleşmesini sağlar.

TOP GUN: MAVERICK'İN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise: Pete Mitchell

Miles Teller: Bradley Bradshaw

Val Kilmer: Tom Kazansky

Jennifer Connelly: Penny Benjamin

Glen Powell: Hangman

Monica Barbaro: Phoenix

Jon Hamm: Vice

Ed Harris: Rear admiral

Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky

Lewis Pullman: Bob

Lyliana Wray: Amelia Benjamin

Danny Ramirez: Fanboy

Manny Jacinto: Fritz

Jay Ellis: Payback

India Everett: Charles Parnell

Bashir Salahuddin

Greg Tarzan Davis

Jake Picking: lieutenant Brigham

Rachel Winfree: Waitress

Kara Wang: Lt. Callie 'Halo' Bassett

Bob Stephenson: Edward Clayton

Roberta Sparta

Mark Anthony Cox: Admiral

Peter Mark Kendall: Meek Engineer

Chelsea Harris: Angela Burke

Adam Pepper

Raymond Lee: Logan

Landon Gordon: Kid in Truck Stop

Randy Davison: Naval Aviator

Yönetmeni: Joseph Kosinski

Senarist: Peter Craig; Justin Marks; Ashley Miller; Zack Stentz

Film müziğinin bestecisi: Lady Gaga, Hans Zimmer, Harold Faltermeyer, Lorne Balfe