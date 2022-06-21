Survivor'da kim elendi? 21 Haziran survivor'a kim veda etti

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 21 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Survivor'da eleme heyecanı yaşandu. Kıran kırana geçen yarışmada sona yaklaşırken rekabet de artmış durumda. 21 Haziran Salı günü yapılan ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu.

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Eleme adayı olarak 4 isim belirlendi. Survivor'da Nisa, Berkan, Hikmet ve Nagihan eleme adayı oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Sms oylaması sonucunda adaya ve hayallerine veda eden isim Berkan oldu.