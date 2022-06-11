Jennifer Lopez'den Shakira'ya sert çıkış: 'Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi!'
Şangay Takibi (S.m.a.r.t Chase) filminin konusu nedir?
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Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
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