Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Survivor 7 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümde heyecan doruktaydı. 4. eleme adayının belli olmasının ardından adaya veda eden isim belli oldu. Ayrıca yarışmada ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 7 Haziran adaya kim veda etti? Ödül oyununu Ünlüler mi, Gönüllüler mi kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 7 Haziran Salı günü izleyiciyle buluşan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 7 Haziran adaya kim veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da kıyasıya bir rekabet içerisinde geçen ödül oyununda kazanan taraf Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme adayları belli oldu. 1. eleme adayı Hikmet, 2. eleme adayı Evrim, 3. eleme adayı Nisa ve 4. eleme adayı Anıl olmuştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan yeni bölümde elenen isim Ünlüler takımından Evrim Keklik oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet