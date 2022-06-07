atv ekranlarının sevilen dizilerinden Destan, 26. bölümüyle ekranlara gelecek. Destan izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Destan 26. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Destan'ın 26. bölümünde neler yaşanacak? Destan'ın 26. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Destan dizisinin 26. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 7 Haziran Salı günü ekranlara gelecek 26. bölümünde neler yaşanacağı merak ediyor. İşte Destan'ın 26. bölüm bilgileri...

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DESTAN 26. BÖLÜM KONUSU

HAN SOYUNUN YAŞAM SAVAŞI

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı. At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

SAVAŞ ORTASINDA KALAN AŞIKLAR

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

YERYÜZÜNDEKİ TÜM İTBARAKLARA ÇAĞRI

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

MEİ JİN'İN YOL AYRIMI

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?

KAYA'NIN AŞKIYLA SINANMASI

Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti. Kaya, evdeşi Günseli'nin beklenmedik teklifi karşısında onu kaybetmemek için neler yapacak? Aşkı ve mahcubiyeti karşısında ezilen Günseli kararının arkasında durabilecek mi?

ALÇİN, PRENSES SAYİNA KILIĞINDA

Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı. Gök Saray'ın çaşıdı Alçin, Obar'a karşı tüm İtbarakları ayaklandırıp Obar'ı tahtından mı edecek?

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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