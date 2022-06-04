atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 55. bölümüyle ekranlara geldi. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 55. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 55. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 55. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 55. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 55. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 4 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelen 55. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 55. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 55. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır.

Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür. Yıl sonu partisinde Doruk ve Asiye neler yapacak? Suzan ne planlıyor? Tolga'nın yeni planları mı var? Ömer ve Süsen'in suratı neden asılacak?

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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