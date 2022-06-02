Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Charlie'nin Çikolata Fabrikası ne zaman çekildi?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) filmi 2005 yılında vizyona girdiği günden bu yana birçok kişinin favorileri arasında yer alıyor ve hem konusuyla hem de başarılı oyunculuklarıyla izleyenleri büyüleyen filmin detayları, filmi daha önce izlememiş olan sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin detayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 17:30