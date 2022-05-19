Bir Zamanlar Çukurova 137. BÖLÜM İZLE - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle - atv CANLI İZLE | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 137. bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 137. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 137. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 137. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. YENİ BÖLÜM

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hamran'ın saldırısından Abdülkadir sayesinde kurtulan Hakan, kaçmayı başarıp ortadan kaybolan Hamran'ın yeni hamlesinden ötürü endişelidir. Hakan, Züleyha ve çocukları tehlikeden uzaklaştırmak için alelacele bir balayı organize eder. Hakan'ın tedirginliğini ve kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Züleyha, kimseye bir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortadan kaybolur.

Hakan bir yandan Hamran'ın yerini bulmaya çalışırken, Züleyha'nın ortadan kaybolması ile büyük bir şok yaşar. Züleyha, nihayet Fikret'i arayıp yerini açıkladığında Fikret onun büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyip söylememek arasında kalır. Bu sırada Haminne'nin de kaybolması konağı karıştırır.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. YENİ BÖLÜM

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. YENİ BÖLÜM

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 137. YENİ BÖLÜM