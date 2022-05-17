Survivor All Star 2022'in bu akşam ekrana gelen yeni bölümünde oynanan ödül oyununun ardından, adaya veda eden isim belli oldu. Peki, 17 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? Haftanın eleme adayları ve 'Survivor 2022'den kim elendi?' sorusunun cevabı haberimizde...

Survivor'da adaya veda eden yarışmacı bu akşam belli oldu. Peki, 17 Mayıs Salı Survivor'dan kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor All Star adaya veda eden yarışmacıya dair merak edilenler...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI!



Nefesleri kesen mücadelede kazanan kırmızı takım oldu



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak ve yayınlanan yeni bölümün ardından adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı, Seda oldu.







SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Nisa, 3. eleme Berkan Karabulut, 4. eleme adayı Seda, beşinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ogeday olarak belirlenmişti.

Haftanın 6. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.

Böylece 6 yarışmacı eleme potasında yerini aldı.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe



MAVİ TAKIM



Atakan

Nagihan

Ogeday

Berkan

Hikmet

Evrim

Nisa