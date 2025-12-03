Atalanta-Genoa maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası son 16 turu, futbolseverlere nefes kesen bir karşılaşma sunmaya hazırlanıyor. Atalanta, Raffaele Palladino yönetiminde sahasında Genoa’yı konuk ederek tur biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Bergamo ekibi, hem ligde hem de kupada başarılı bir performans sergileme hedefiyle sahada olacak ve güçlü rakibine karşı hata yapmadan galibiyeti elde etmeyi amaçlıyor. Bu kritik mücadelede hangi futbolcuların ilk 11’de sahaya çıkacağı da büyük merak konusu. Peki, Atalanta-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?