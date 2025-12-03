Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.