Haberler Galatasaray Haberleri İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar!

İşte Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar! Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroda yer almıştı. Peki 26 yaşındaki forvet, Afrika Kupası sebebiyle hangi maçlarda forma giyemeyecek? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





Nijerya Milli Takımı, Afrika Kupası için açıkladığı geniş kadroyu duyurdu. Listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. Son iki milli takım dönüşünde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki golcünün durumu, sarı-kırmızılı camiada yine tedirginliğe neden oldu.

MONACO VE ANTALYASPOR MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK



FIFA'nın kararı doğrultusunda Afrika Kupası'na katılacak oyuncular, 15 Aralık'a kadar kulüplerinde kalabilecek. Bu gelişme, Osimhen'in 9 Aralık'taki Monaco ve 13 Aralık'taki Antalyaspor maçlarında Galatasaray forması giyebileceği anlamına geliyor. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, yıldız golcünün iki kritik karşılaşmada sahada olmasını önemli bir avantaj olarak görüyor.