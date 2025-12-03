Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda futbolseverleri, alt liglerin iki dinamik ekibini karşı karşıya getirecek zorlu bir mücadele bekliyor. Kahramanmaraşspor, taraftarı önünde Erzurumspor FK’yı ağırlayarak kupada yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Diğer yanda ise Erzurumspor FK var. Kupada istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi hedefleyen mavi-beyazlı ekip, deplasmanda hata yapmadan güçlü bir performans sergilemenin peşinde. Peki, Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

KAHRAMANMARAŞSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

KAHRAMANMARAŞSPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.