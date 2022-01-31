Sevilen yarışma programı Survivor'a damga vurmuş isimlerden biri olan Seda Ocak, 2022 Survivor All Star ile de dikkatleri üzerine çekti. Seda Ocak, yarışmacılar arasında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle, mesleği, yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Survivor Seda Ocak kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Seda Ocak nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2022 All Star heyecanı devam ediyor. Arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri de Seda Ocak oldu. Survivor 2022 kadrosunun iddialı isimlerinden Seda Ocak'ın kariyeri, yaşı ve memleketi merak ediliyor. İşte detaylar...

SEDA OCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.

Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı:

"Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

