Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bir taraftarın sahaya attığı çakmak sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çakmak atan şahsın 1 yıl futbol müsabakalarından men edildiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada "01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.