Inter-Venezia CANLI | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası son 16 turunda sahne alacak Inter-Venezia karşılaşması, kupanın en merak edilen mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cristian Chivu yönetiminde yeni bir döneme adım atan Inter, hem oyun yapısını güçlendirmek hem de kupada iddialı bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Milano ekibi, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçtan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmanın planlarını yapıyor. Öte yandan yıldız isim Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, futbol kamuoyunun en çok takip ettiği başlıklar arasında. Peki, Inter-Venezia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?