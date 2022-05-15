Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 32. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 32. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 32. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 15 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 32. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 32. bölümü...

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YARGI 32. BÖLÜM KONUSU

Ceylin zaten karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir. Ilgaz ise hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin'in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

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Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Ne zamandır "tanık" olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Serdar'ın konuşmasıyla birlikte Zafer'in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.

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Ilgaz ve Ceylin'in yoluna çıkan engel sadece ölüm tehlikesi değildir, Zafer'in ölümünün gölgesi hala üstlerindedir. Acaba kendi seçimleriyle geldikleri ayrılık noktasında verecekleri karar ne olacaktır?

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