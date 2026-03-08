Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası!

Galatasaray'da Victor Osimhen'e Arsenal kancası! Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları bitmiyor. Yıldız golcü için bu kez Premier Lig devi Arsenal'ın harekete geçtiği öne sürüldü. Ada temsilcisi, bir zamanlar Arsene Wenger'ın çok istediği transferi bitirmek istiyor. Galatasaray Haberleri







Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüpler, elit bir 9 numara ile kadrolarını güçlendirmek isterken listelerinin üst sırasına 27 yaşındaki golcüyü yazıyor.

Osimhen için transfer yarışı sürerken Galatasaray, Avrupa devleri arasındaki rekabetten faydalanarak olası bir ayrılıktan kazançlı çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda 150 milyon euro'ya yakın bir bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.