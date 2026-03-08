Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları bitmiyor. Yıldız golcü için bu kez Premier Lig devi Arsenal'ın harekete geçtiği öne sürüldü. Ada temsilcisi, bir zamanlar Arsene Wenger'ın çok istediği transferi bitirmek istiyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa'nın beş büyük liginden dev kulüpler, elit bir 9 numara ile kadrolarını güçlendirmek isterken listelerinin üst sırasına 27 yaşındaki golcüyü yazıyor.
Osimhen için transfer yarışı sürerken Galatasaray, Avrupa devleri arasındaki rekabetten faydalanarak olası bir ayrılıktan kazançlı çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda 150 milyon euro'ya yakın bir bonservis beklentisi olduğu öne sürülüyor.
Yıldız futbolcunun İtalya'ya olası bir yolculuğunun Napoli'den Galatasaray'a transfer olurken sözleşmesine eklenen bir madde sebebiyle imkansıza yakın olduğu aktarılıyor.
Bu doğrultuda özellikle dış basında Osimhen'in bir sonraki macerasının İngiltere'de olacağı iddia ediliyor.
Nijeryalı oyuncunun adı Barcelona, Bayern Münih, PSG, Juventus, Liverpool, Manchester United ve Chelsea başta olmak üzere Avrupa devi kulüpler ile anılıyor. Öte yandan Çizme basının duyurduğu üzere Osimhen'in Premier Lig'den yeni bir talibi bulunuyor.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Arsenal, yetenekli santrforun transferini ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldı.
Kulüp efsanelerinden Arsene Wenger'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere harekete geçen yönetim, Osimhen için mali şartları araştırmaya başladı.
Daha önce Wenger, Osimhen henüz 18 yaşındayken kendisi ile iletişime geçmiş ve Arsenal'a gelmesini istemişti.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Osimhen, "18 yaşındayken Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi" sözlerini kullanmıştı.
Avrupa'da büyük bir ligde oynamak isteyen Osimhen, bu sebeple Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifleri reddetmişti. Nijeryalı yıldızın en büyük hedefinin ise Premier Lig'de oynamak olduğu biliniyor.