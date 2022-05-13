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TRT ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru 6. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinin 6. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 10:45