Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 13 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 13 Mayıs dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.
Survivor'da geçtiğimiz günlerde yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu. Dördüncü eleme adayı ise yapılacak olan konsey sonucunda belli olacak.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa