13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında 13 Mayıs'ta oynanacak dokunulmaz oyunu nefesleri kesti. Survivor'un sıkı takipçileri 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim?' sorularının cevabını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 13 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki Survivor 13 Mayıs dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu.

Survivor'da geçtiğimiz günlerde yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu. Dördüncü eleme adayı ise yapılacak olan konsey sonucunda belli olacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM