Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 42. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 42. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 42. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 42. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 42. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 42. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 42. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 42. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 42. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 42. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 12 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 42. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 42. BÖLÜM KONUSU

Camdaki Kız 42. Bölüm Fragmanı yayında! Sedat, Nalan'ın büyük sırrını öğreniyor!

Hayri ile Nalan gittikçe yakınlaşırken hem Feride hem de Sedat'ın kıskacına girmişlerdir. Koroğlu ailesinde ise büyük kaos vardır. Şirketin yeni başkanı Muzo olur. Selen bu duruma çok bozulmuştur.

Diğer taraftan Cana, Sedat'ı Nalan ve Hayri hakkında doldurur. Feride'nin Nalan'ın gerçek annesi olmadığını da Sedat'a söyler. Bunu duyan Sedat ise durumu Nalan'ın canını acıtmak için kullanacaktır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

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