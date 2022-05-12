Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - Bir Zamanlar Çukurova 136. bölüm izle - atv CANLI İZLE | Bir Zamanlar Çukurova izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 136. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 136. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 136. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 136. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 136. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 136. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 136. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM KONUSU

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner. Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar. Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir. Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır. Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 136. BÖLÜM İZLE

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