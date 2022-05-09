atv ekranlarının yeni dizilerinden Hakim, 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında Hakim 5. bölümüyle ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Hakim'in 5. bölümünde neler yaşandı? Hakim'in 5. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Hakim dizisinin 5. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz...

atv ekranlarının yeni dizilerinden Hakim, 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında Hakim 5. bölümüyle ilgili bilgileri aratmaya başladı. Peki, Hakim'in 5. bölümünde neler yaşandı? Hakim'in 5. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Hakim dizisinin 5. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Hakim 5. BÖLÜM KONUSU

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar...

Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır... Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır. Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

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Yapımcı: Limon Film / Hayri Aslan

Yönetmen: Erkan Tunç, Süleyman Mert Özdemir

Senaryo: Yılmaz Şahin, Çağla Kızılelma

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)

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