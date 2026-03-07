Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Asensio ve Ederson sıkıntısı! Samsunspor maçında...

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Asensio ile Ederson'un son durumları merak konusu olmuştu. Sağlık heyetinden onay gelmezse iki yıldızın Samsunspor karşısında da görev alamayacağı öğrenildi.







Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.

Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki yıldızın ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını bildirmiş ve Samsunspor maçını işaret ederek, "Bir sonraki maçta da durumları şüpheli" açıklamasını yapmıştı.