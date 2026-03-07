Fenerbahçe'de Asensio ve Ederson sıkıntısı! Samsunspor maçında...
Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Asensio ile Ederson'un son durumları merak konusu olmuştu. Sağlık heyetinden onay gelmezse iki yıldızın Samsunspor karşısında da görev alamayacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Edson Alvarez, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik heyeti zor durumda bırakırken, bu isimlere kupadaki Gaziantep FK maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio da eklenmişti.
Teknik sorumlu Zeki Murat Göle, iki yıldızın ağrıları nedeniyle kadroda olmadığını bildirmiş ve Samsunspor maçını işaret ederek, "Bir sonraki maçta da durumları şüpheli" açıklamasını yapmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, iki yıldızın bugün kontrolleri yapılacak ve ağrı eşiklerine bakılacak.
Eğer sağlık ekibinden onay çıkarsa Ederson ve Asensio, Samsunspor mücadelesinde forma giyecek.
Aksi durumda iki yıldız da yarınki zorlu randevuda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
6 MAÇ KAÇIRDILAR
Ederson, bu sezon sakatlık nedeniyle toplamda 4, Marco Asensio ise 2 maçta forma giyemedi.
Fenerbahçe iki yıldızının oynamadığı bu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız Marco Asensio, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den övgüyle bahseden 30 yaşındaki yıldız futbolcu, "Türkiye'de kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Kültürümüz, insanlarımız, enerjimiz çok benzer. Türkiye'yi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.