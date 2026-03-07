Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaray derbisi öncesi görsel şölen! İşte o koreografi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma öncesi siyah beyazlı taraftarlardan dikkat çeken bir koreografi geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.03.2026 - 20:06
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadele öncesi siyah beyazlı taraftarlardan dikkat çeken bir koreografi geldi.
Beşiktaşlı taraftarların yaptığı koreografide "1903'ten beri kral biziz bu alemde! Ne bir heves ne bir tutku!" ifadeleri yer aldı.
