Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadele öncesi siyah beyazlı taraftarlardan dikkat çeken bir koreografi geldi.

Beşiktaşlı taraftarların yaptığı koreografide "1903'ten beri kral biziz bu alemde! Ne bir heves ne bir tutku!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: