Video Galatasaray Videoları Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı!

Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Mustafa Çulcu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, Uduokhai'nin, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

08 Mart 2026 | 01:11
