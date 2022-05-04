Sadakatsiz dizisinin 58. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyici ile buluşan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya devam ediyor. 'Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Sadakatsiz dizisinin 58. bölümüne dair detaylar haberimizde...

Kanal D yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Sadakatsiz 58. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz ne zaman yayınlanacak, Sadakatsiz 58. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte merak edilenler...

SADAKATSİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, SADAKATSİZ 58. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Sadakatsiz dizisinin 58. yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek.