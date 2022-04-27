HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW İZLE | Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu...

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Başrolünde Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları kimler?

'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya başladı. Efsane haline gelen Hızlı ve Öfkeli film serisi beğenilen filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti ve filme dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU NEDİR?

Amerika'nın sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS & SHAW FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Tür : Sinema (Aksiyon,Gerilim,Macera)

Oyuncular : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

Yönetmen : David Leitch