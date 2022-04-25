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BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen televizyon sunucusu ve oyuncudur. Beşiktaş Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. New York Üniversitesi'nde "Hospitality, Tourism and Sports Management" eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 yılında Ver Fırına ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı ve 2017 yılında Dünya Güzellerim adlı programı sundu.

1.74 boyundaki oyuncu ve sunucu, 2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programlar yaptı. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yaptı.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

ÖZEL HAYATI

Anne ve babası boşanmıştır. Çerkes kökenlidir. Dede tarafından Mısırlı, babaanne tarafından Çerkestir. Burcu Esmersoy, 28 Şubat 2006 tarihinde Massimo Cusimano ile İtalya'da bir kilise nikâhı yaptı, evlilikleri 2 yıl sürdü. Dans etmeyi çok sevdiğini ve en sevdiği dans parçasının Dennis Ferrer'in Touched The Sky olduğunu belirtmiştir. Burcu Esmersoy'un Nazım Akmandil ile birlikteliği bulunuyor.