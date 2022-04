Derya Uluğ, Serdar Ortaç'ın "Best Of" albümü için seslendirdiği "Hadi Çal" şarkısı için 5 farklı kostüm, saç ve makyajla hayranlarının karşısına çıktı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Serdar Ortaç'ın "Best Of" albümü için "Hadi Çal" parçasını yeniden seslendirdi. Ortaç'ı fenomen şarkısını kendine has yorumuyla hayranlarının beğenisine sunan Derya Uluğ, klip çekiminde titiz bir çalışmaya imza attı.

5 farklı kostüm, saç ve makyajla kamera karşısına geçen ünlü sanatçının tarzı hayranlarından tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Ecem Gündoğdu'nun oturduğu klibin düzenlemesi ise Asil Gök'e ait.