SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 18 Nisan 2022 Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununun kazananı...

Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve heyecan dolu anlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Peki, haftanın 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? İşte 18 Nisan 2022 Survivor All Star'a dair merak edilenler...

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar belli olurken; haftanın 4. eleme adayı kim olacak? 18 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

18 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Haftanın 4. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

18 NİSAN HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

18 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve ardından haftanın 4. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk iki dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel eleme potasına girmişti.

Haftanın üçüncü eleme adayı yapılan ada konseyinin ardından belli oldu. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı takım arkadaşlarından en çok oyu alan Nisa Bölükbaşı oldu.