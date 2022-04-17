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📺TEŞKİLAT 43. BÖLÜM KONUSU
Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür. Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.
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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yapım: TIMS&B Productions
Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç
Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl
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