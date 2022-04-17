atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin hayranları, merakla beklenen 6. bölümün detaylarını araştırıyor. "Adı Sevgi 6. bölüm izle, Adı Sevgi son bölüm yayınlandı mı? Adı Sevgi son bölüm izle" konularını sorgulanıyor. Peki, Adı Sevgi'nin 6. bölümünde neler yaşanacak? Adı Sevgi'nin 6. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Adı Sevgi dizisinin 6. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Adı Sevgi dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 17 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Adı Sevgi'ın 6. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 6. BÖLÜM KONUSU

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır… Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ s��rer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir. Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

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Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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