Survivor 2022'de heyecan dorukta! 14 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yayınlanan fragmanda iki ekip arasında kıyasıya rekabet dikkat çekti. Hikmet ve Adem arasında da gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Survivor'da heyecan devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanacak 78. bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmacılar ödülü duyduklarında oldukça mutlu olurken, hazırlanan parkur büyük rekabete sebep oldu. Yarışma sırasında Adem ve Hikmet arasında da tartışma yaşandı. İşte detaylar...

SURVIVOR 2022 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 NİSAN

Survivor'da heyecan devam ediyor. 78. bölümde ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

HİKMET VE ADEM ARASINDA GERGİN ANLAR!

Adem Kılıççı ve Hikmet Tuğsuz, yarışma sırasında tartışma yaşadı. Hikmet, Adem'e "Her yanlışı söyleyebiliyorsan, o zaman şampiyon gibi davranacaksın" ifadesini kullanırken, Adem'in cevabı ise, "Ben zaten şampiyonum. Şampiyon gibi de davranıyorum. Rahat ol Aslan..." oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda